Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:53

Источник: Антон Миранчук близок к переходу в ПАОК

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук может продолжить карьеру в греческом ПАОКе, утверждает журналист Иван Карпов.

По информации источника, 28-летний россиянин может подписать трехлетний контракт с греческим клубом. Его зарплата составит 1,4 миллиона евро в год плюс подписной бонус в размере 1 миллиона.

Контракт Миранчука с «Локомотивом» истекает летом этого года. Ранее агент футболиста Вадим Шпинев в комментарии для «СЭ» заявил, что Миранчук и Рифат Жемалетдинов покинут команду в межсезонье.

С лета прошлого года за ПАОК выступает экс-полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев. В минувшем сезоне команда стала чемпионом Греции.

Источник: https://t.me/karpinside/31538
Антон Миранчук
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК ПАОК
3
Обсудить
Читайте также
Федор Смолов и Карина Истомина впервые стали родителями
Семак после чемпионства на «Газпром Арене» подписал новый контракт с «Зенитом»
Народная артистка РФ Маргарита Терехова попала в реанимацию
Сафонов уже ест круассаны, Сперцян сменит звезду немецкой команды, а «Спартак» рассматривал Лунева. Главные трансферные слухи РПЛ за 25 мая
Вертолет с Пашиняном на борту совершил экстренную посадку
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Чернигове
Популярное видео
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Мележиков назвал иронией судьбы участие в награждении «Зенита» за победу в РПЛ

Кержаков стал четвертым в списке самых возрастных чемпионов России