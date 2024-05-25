Источник: Антон Миранчук близок к переходу в ПАОК

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук может продолжить карьеру в греческом ПАОКе, утверждает журналист Иван Карпов.

По информации источника, 28-летний россиянин может подписать трехлетний контракт с греческим клубом. Его зарплата составит 1,4 миллиона евро в год плюс подписной бонус в размере 1 миллиона.

Контракт Миранчука с «Локомотивом» истекает летом этого года. Ранее агент футболиста Вадим Шпинев в комментарии для «СЭ» заявил, что Миранчук и Рифат Жемалетдинов покинут команду в межсезонье.

С лета прошлого года за ПАОК выступает экс-полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев. В минувшем сезоне команда стала чемпионом Греции.