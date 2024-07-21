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21 июля, 23:33

Источник: Антон Миранчук может стать игроком «Панатинаикоса»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук может продолжить карьеру в «Панатинаикосе», сообщает News Pao.

По информации источника, 28-летний россиянин входит в шорт-лист греческого клуба для усиления полузащиты. Кроме Миранчука, «Панатинаикос» рассматривает варианты с подписанием Лукаса Окампоса из «Севильи» и Икера Муньяина из «Атлетика».

«Локомотив» объявил об уходе Миранчука 1 июля. Полузащитник провел за железнодорожников 217 матчей, забил 51 гол и сделал 34 результативные передачи.

15 июля «СЭ» сообщал, что у Миранчука нет ни одного предложения от клубов РПЛ.

Антон Миранчук
Футбол
ФК Панатинаикос
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