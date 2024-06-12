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Сегодня, 14:38

Источник: Антон Заболотный прошел медосмотр для перехода в «Химки»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий ЦСКА Антон Заболотный близок к переходу в «Химки», сообщает «Чемпионат».

По информации источника, 32-летний форвард уже прошел медосмотр перед потенциальной сделкой. Контракт игрока с армейцами истекает в конце июня.

Заболотный является воспитанником ЦСКА. Он вернулся в команду летом 2021 года. В минувшем сезоне нападающий провел 42 матча во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 900 тысяч евро.

«Химки» в сезоне-2023/24 стали победителями первой лиги и вернулись в РПЛ. ЦСКА финишировал на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: «Чемпионат»
Антон Заболотный
Футбол
РПЛ
ФК Химки
ФК ЦСКА (Москва)
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