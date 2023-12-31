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Сегодня, 15:50

Источник: Артур будет выступать в «Зените» под номером Халка и Азмуна

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бразильский вингер «Палмейрас» Артура станет игроком «Зенита» на следующей неделе, сообщает «Евро-Футбол.Ру».

По данным источника, за сине-бело-голубых 25-летний футболист будет выступать под номером 7. Под этим номером раньше в «Зените» играли Халк, Азмун и Зелимхан Бакаев.

Ранее сообщалось, что бразильский клуб просит за игрока около 15 миллионов евро.

Действующий контракт Артура с «Палмейрасом» рассчитан до декабря 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

В 2023 году Артур забил 13 голов и сделал 3 результативные передачи в 59 матчах за «Палмейрас» во всех турнирах и стал чемпионом Бразилии.

Источник: Евро-Футбол.Ру
ФК Зенит
ФК Палмейрас
Артур (Палмейрас)
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