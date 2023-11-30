Источник: Артур из «Палмейраса» нанял нового агента и начал переговоры с «Зенитом»

Полузащитник «Палмейраса» Артур начал переговоры с «Зенитом», сообщает журналист Хорхе Никола.

По информации источника, Артур сменил агента. Теперь интересы 25-летнего бразильца представляет агентство Пауло Питомбейры, которое уже ведет переговоры с «Зенитом».

23 ноября об интересе «Зенита» к Артуру сообщал журналист UOL Пауло Винисиус Коэльо.

Артур играет за «Палмейрас» с марта. В текущем сезоне он провел 57 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и сделал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.