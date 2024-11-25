Источник: «Аталанта» интересуется Сперцяном

«Аталанта» проявляет интерес к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, маловероятно, чтобы сделка состоялась в зимнее трансферное окно. Итальянский клуб намерен следить за выступлениями 24-летнего полузащитника в сезоне-2024/25, чтобы следующим летом принять решение о возможном трансфере.

В текущем сезоне Сперцян провел 23 матча во всех турнирах, забил 6 мячей и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.