Источник: автомобиль Дзюбы был эвакуирован за неправильную парковку в центре Москвы

Сотрудники дептранса провели в Москве рейд с целью выявить нарушителей на иномарках премиум-класса, которые паркуются на тротуарах и велодорожках в центре города.

Как сообщает Telegram-канал «112», среди нарушителей был замечен автомобиль Range Rover, принадлежащий форварду «Локомотива» Артему Дзюбе. Машину припарковали около ресторана Grand Cru на Патриках, перегородив велодорожку. Источник отмечает, что неизвестно был ли за рулем сам футболист.

Telegram-канал «Мутко против» сообщает, что автомобиль в итоге был эвакуирован. Также источник утверждает, что на данной машине чаще всего ездит жена Дзюбы — Кристина.

Дзюба играет за «Локомотив» с февраля 2023 года. В этом сезоне 35-летний футболист принял участие в 5 играх чемпионата России, на его счету 2 забитых мяча и 2 голевые передачи.