Источник: Баньяц может покинуть «Краснодар»

Сербский полузащитник «Краснодара» Михайло Баньяц может покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, футболист хочет получать больше игровой практики. У Баньца есть несколько вариантов в Европе — агенты игрока работают над его трансфером.

Полузащитник перешел в «Краснодар» в 2022 году. В текущем сезоне 24-летний Баньяц провел за клуб 25 матчей, в которых отметился 2 голевыми передачами. Контракт игрока с командой рассчитан до 30 июня 2026 года.