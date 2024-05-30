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Сегодня, 22:42

Источник: Баньяц может покинуть «Краснодар»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Сербский полузащитник «Краснодара» Михайло Баньяц может покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, футболист хочет получать больше игровой практики. У Баньца есть несколько вариантов в Европе — агенты игрока работают над его трансфером.

Полузащитник перешел в «Краснодар» в 2022 году. В текущем сезоне 24-летний Баньяц провел за клуб 25 матчей, в которых отметился 2 голевыми передачами. Контракт игрока с командой рассчитан до 30 июня 2026 года.

Источник: РБ Спорт
Футбол
ФК Краснодар
Михайло Баньяц
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