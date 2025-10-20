Источник: Баринов может продолжить карьеру в МЛС

20 октября, 18:50
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов может перейти в один из клубов МЛС, сообщает Telegram-канал Sport Baza.
По информации источника, 29-летнему хавбеку интересен вариант с переходом в североамериканскую лигу.
Действующий контракт Баринова с «Локомотивом» истекает летом 2026 года. Ранее футболист заявил, что не близок к продлению соглашения.
В текущем сезоне Баринов провел 17 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.
Saiga-спринтер
Сказки про "ужасть" рассказывай в массовочке. Был на ЧМ-1994 года, и прекрасно знаю условия для проведения футбольных матчей в США. В Техасе не жарче, чем играли матчи советской Высшей лиги в Ташкенте, в Алма-Ате, в Душамбе. И никто не жаловался и не стонал. Нормально натренированному футболисту всего то надо больше пить воды во время матча. А тогда и перерывов на водопой не было и замен было всего две. Сам не однократно играл и в 40+, и в 45+, ни каких проблем. Всяко лучше, чем в холод в -5..
21.10.2025
zentmaison
Баринову интересно, МЛСу нет
21.10.2025
alexb2025personal
Если это мне, то смотрю вживую. На стадионе во Фриско, Техас. Климат жуткий. Играют неплохо. От парковки дойти до стадиона - ужас. А там еще бегать ведь надо.
21.10.2025
Симон Вирсаладзе
Зачем?
21.10.2025
Saiga-спринтер
Дилетантик, ты ни одного матча в МЛС не позырил, а несешь ахинейку. Американская лига по всем составляющим намного лучше и сильнее серой и пешеходной РПЛ. Для якобы карьеры Баринова, это точно "убийство" - ибо там этот игруля будет никем и никак.
21.10.2025
Saiga-спринтер
Кому нужен в Американской лиге этот ногомячный недоучка?. В весьма серенькой РПЛ этот игруля еще мнит, что что то из себя представляет, а в МЛС будет очередним никто и никак.
21.10.2025
АндрейЕвгеньевич
"Источник" от агента вам счас что угодно "сообщит"... Зачем околоспортивная газетёнка это печатает ??!! На откате ??!!
21.10.2025
hattabych
В одну команду с Месси. Потом до конца жизни можно ходить по телеканалам и раздавать интервью. Не бесплатно, конечно.
20.10.2025
DemolisherAjax
"29-летнему хавбеку интересен вариант с переходом в североамериканскую лигу." Очень жаль,что он там никому не нужен xD Да и вообще нигде не нужен. Н И К О М У :)
20.10.2025
Clever77
Переходить ради карьеры маскота… ну так себе решение.
20.10.2025
Александр Солодовников
Словно мухи, тут и там ходят слухи по домам.....(
20.10.2025
alexb2025personal
В МЛС платят немного. Он бы подошел для МЛС, но проблема одна - жара. При такой даже при допинге тяжело бегать.
20.10.2025
alexb2025personal
Минус деньги, плюс - удовольствие играть, когда летом в тени +38 при высокой влажности.
20.10.2025
Иван Л.
Агентскя мудь опять цену набивает
20.10.2025
treider
Ему 29 лет - какая карьера? Сейчас хорошее бабло для пенсии - в самый раз.
20.10.2025
Артем
Каким корешам? Кроме того Баринов вряд ли согласиться Акинфеева драть свою задницу тоже вряд ли подставит...)
20.10.2025
инок
Лет 5 уже под трансферное окно появляются слухи о возможном переходе Баринова куда угодно. Последее время была Турция. Теперь настал черед МЛС..)
20.10.2025
Инженер по охране труда
Неплохой вариант для ЦСКА...ЦСКА сейчас позарез нужен опорник-волкодав типа Рахимича или Вернблума, Баринов в целом отвечает данному критерию, к тому же россиянин.
20.10.2025
Инженер по охране труда
Если это правда, то переход в МЛС может иметь только одну цель - заработать побольше бабла, а для роста карьеры - это убийственное решение.
20.10.2025
andy1962
Будет полным идиотом. У американцев доигрывают те, у кого уже песок сыпется. Баринов еще мог бы поиграть 3-4 года .
20.10.2025
Бергкамп 10
в ЦСКА он перейдет к своим русским корешам по сборной
20.10.2025
zg
К Лёхе щоли?!)))))
20.10.2025