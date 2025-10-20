Источник: Баринов может продолжить карьеру в МЛС

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов может перейти в один из клубов МЛС, сообщает Telegram-канал Sport Baza. По информации источника, 29-летнему хавбеку интересен вариант с переходом в североамериканскую лигу. Действующий контракт Баринова с «Локомотивом» истекает летом 2026 года. Ранее футболист заявил, что не близок к продлению соглашения. В текущем сезоне Баринов провел 17 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.

Saiga-спринтер Сказки про "ужасть" рассказывай в массовочке. Был на ЧМ-1994 года, и прекрасно знаю условия для проведения футбольных матчей в США. В Техасе не жарче, чем играли матчи советской Высшей лиги в Ташкенте, в Алма-Ате, в Душамбе. И никто не жаловался и не стонал. Нормально натренированному футболисту всего то надо больше пить воды во время матча. А тогда и перерывов на водопой не было и замен было всего две. Сам не однократно играл и в 40+, и в 45+, ни каких проблем. Всяко лучше, чем в холод в -5.. 21.10.2025

zentmaison Баринову интересно, МЛСу нет 21.10.2025

alexb2025personal Если это мне, то смотрю вживую. На стадионе во Фриско, Техас. Климат жуткий. Играют неплохо. От парковки дойти до стадиона - ужас. А там еще бегать ведь надо. 21.10.2025

Симон Вирсаладзе Зачем? 21.10.2025

Saiga-спринтер Дилетантик, ты ни одного матча в МЛС не позырил, а несешь ахинейку. Американская лига по всем составляющим намного лучше и сильнее серой и пешеходной РПЛ. Для якобы карьеры Баринова, это точно "убийство" - ибо там этот игруля будет никем и никак. 21.10.2025

Saiga-спринтер Кому нужен в Американской лиге этот ногомячный недоучка?. В весьма серенькой РПЛ этот игруля еще мнит, что что то из себя представляет, а в МЛС будет очередним никто и никак. 21.10.2025

АндрейЕвгеньевич "Источник" от агента вам счас что угодно "сообщит"... Зачем околоспортивная газетёнка это печатает ??!! На откате ??!! 21.10.2025

hattabych В одну команду с Месси. Потом до конца жизни можно ходить по телеканалам и раздавать интервью. Не бесплатно, конечно. 20.10.2025

DemolisherAjax "29-летнему хавбеку интересен вариант с переходом в североамериканскую лигу." Очень жаль,что он там никому не нужен xD Да и вообще нигде не нужен. Н И К О М У :) 20.10.2025

Clever77 Переходить ради карьеры маскота… ну так себе решение. 20.10.2025

Александр Солодовников Словно мухи, тут и там ходят слухи по домам.....( 20.10.2025

alexb2025personal В МЛС платят немного. Он бы подошел для МЛС, но проблема одна - жара. При такой даже при допинге тяжело бегать. 20.10.2025

alexb2025personal Минус деньги, плюс - удовольствие играть, когда летом в тени +38 при высокой влажности. 20.10.2025

Иван Л. Агентскя мудь опять цену набивает 20.10.2025

treider Ему 29 лет - какая карьера? Сейчас хорошее бабло для пенсии - в самый раз. 20.10.2025

Артем Каким корешам? Кроме того Баринов вряд ли согласиться Акинфеева драть свою задницу тоже вряд ли подставит...) 20.10.2025

инок Лет 5 уже под трансферное окно появляются слухи о возможном переходе Баринова куда угодно. Последее время была Турция. Теперь настал черед МЛС..) 20.10.2025

Инженер по охране труда Неплохой вариант для ЦСКА...ЦСКА сейчас позарез нужен опорник-волкодав типа Рахимича или Вернблума, Баринов в целом отвечает данному критерию, к тому же россиянин. 20.10.2025

Инженер по охране труда Если это правда, то переход в МЛС может иметь только одну цель - заработать побольше бабла, а для роста карьеры - это убийственное решение. 20.10.2025

andy1962 Будет полным идиотом. У американцев доигрывают те, у кого уже песок сыпется. Баринов еще мог бы поиграть 3-4 года . 20.10.2025

Бергкамп 10 в ЦСКА он перейдет к своим русским корешам по сборной 20.10.2025