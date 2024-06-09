Источник: Баринов не согласился переходить в клуб ла лиги из-за понижения зарплаты

«Алавес» интересуется капитаном «Локомотива» Дмитрием Бариновым, сообщает в своем Telegram-канале инсайдер Иван Карпов.

По данным источника, клуб предложил железнодорожникам за трансфер игрока 3 миллиона евро. «Алавес» готов платить футболисту 700 тысяч евро в год. Эта сумма меньше в два раза, чем Баринов сейчас получает в «Локомотиве». Именно маленький оклад стал причиной отказа игрока переходить в клуб ла лиги.

«Локомотив» был готов продолжить переговоры с «Алавесом» по сумме трансфера, если бы получил одобрение от Баринова.

Ранее сообщалось, что игроком интересуются клубы из Франции, Испании и Турции. А железнодорожники готовы продать футболиста.