Источник: Барко вылетит в Москву для подписания контракта со «Спартаком» на следующей неделе

Полузащитник «Ривер Плейт» Эсекьель Барко на следующей неделе вылетит в Москву для подписания контракта со «Спартаком», сообщает журналист Сезар Луис Мерло в социальных сетях.

В настоящий момент клубы обмениваются документами для осуществления трансфера. После прибытия в Москву 25-летний футболист пройдет медосмотр и подпишет личное соглашение с красно-белыми.

Барко выступает за «Ривер Плейт» с января 2022 года. За это время хавбек провел 127 матчей за аргентинскую команду, в которых забил 17 голов и отдал 19 результативных передач.

Контракт Барко с «Ривер Плейт» рассчитан до 31 декабря 2026 года. Рыночная стоимость полузащитника составляет девять миллионов евро по данным портала Transfermarkt.