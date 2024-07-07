Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:56

Источник: Барко вылетит в Москву для подписания контракта со «Спартаком» на следующей неделе

Telegram Дзен

Полузащитник «Ривер Плейт» Эсекьель Барко на следующей неделе вылетит в Москву для подписания контракта со «Спартаком», сообщает журналист Сезар Луис Мерло в социальных сетях.

В настоящий момент клубы обмениваются документами для осуществления трансфера. После прибытия в Москву 25-летний футболист пройдет медосмотр и подпишет личное соглашение с красно-белыми.

Барко выступает за «Ривер Плейт» с января 2022 года. За это время хавбек провел 127 матчей за аргентинскую команду, в которых забил 17 голов и отдал 19 результативных передач.

Контракт Барко с «Ривер Плейт» рассчитан до 31 декабря 2026 года. Рыночная стоимость полузащитника составляет девять миллионов евро по данным портала Transfermarkt.

Футбол
ФК Ривер Плейт
ФК Спартак (Москва)
Эсекьель Барко
3
Обсудить
Читайте также
Шахматист Зиаур Рахман умер во время матча чемпионата Бангладеш
«Ювентус» подписал Дугласа Луиса и его девушку Алишу Леманн
Москалькова попросила Киев проверить данные об убийстве военнопленного из России
«На Евро-2024 мы бы точно не затерялись». Дмитрий Сычев — об уровне сборной России, Сафонове и следующем трансфере в Европу из РПЛ
В ФК «Сокол» объяснили решение продать команду через «Авито»
Лихачев сообщил об аресте США идущих на проект АЭС «Аккую» в Турции денег
Популярное видео
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, лето 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
Главный тренер ЦСКА Николич рассказал, когда Мендес вернется в расположение команды
Силкин: «Чтобы достичь результата, «Динамо» нужно начать сезон с трех побед»
Тошич ответил Красичу голом, Тороп вернулся после жуткой травмы. Как ЦСКА выиграл Братский кубок
Виллиан Жозе дебютировал, Бабич и Угальде вернулись. «Спартак» на базе в Тушине обыграл «Уфу»
Агент Комличенко — о стычке нападающего с Черниковым: «Нормальная мужская борьба»
Агент Угальде ответил на вопрос, сыграет ли нападающий против «Динамо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

«Пари НН» обыграл «Нови Пазар» в товарищеской встрече

Силкин: «Чтобы достичь результата, «Динамо» нужно начать сезон с трех побед»