2 ноября, 14:54

Источник: Батраков попал в сферу интересов «ПСЖ»

Ана Горшкова
Корреспондент

Полузащитник сборной России и «Локомотива» Алексей Батраков находится в шорт-листе «ПСЖ», сообщает «Матч ТВ».

По данным источника, летом 2026 года французский клуб может сделать железнодорожникам выгодное предложение по трансферу 20-летнего игрока.

В сезоне-2025/26 Батраков сыграл за «Локомотив» 18 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал четыре результативные передачи. Он занимает первое место в гонке бомбардиров РПЛ — 10 голов.

В составе сборной России полузащитник провел восемь матчей и забил три гола.

Источник: Матч ТВ
13

  • zentmaison

    Вы же говорили, что Барса уже все телефоны оборвала, а Реал звонит через каждые 5 минут! Какое нафиг ПСЖ?!

    03.11.2025

  • КубаньКраснодар

    Вчера как раз был показан уровень,агенты ещё и не то скажут.

    02.11.2025

  • Subzer0

    Теперь от Забарного будт избавляться?))

    02.11.2025

  • Russpiel

    Да нормально. В 29, как Ярцев, можно и оттуда перейти.

    02.11.2025

  • Russpiel

    Уже знаем, что из Локомотива дорога в ПСЖ. Правда непрямая. Сначала - в роту господина дез Эссара, а потом уж - в мушкетёры.

    02.11.2025

  • Горын

    :rofl::joy::rofl::joy::rofl::joy::rofl::joy:

    02.11.2025

  • hottie

    Еще 20 лямов для полировки лавки выкинут?

    02.11.2025

  • Ботокс007

    После матча Зенит - Локо Батраковым интересуется только Спартак Кострома.

    02.11.2025

  • ALEX-68

    Там уже один наш полирует лавку , видно не так качественно . Нужен второй .

    02.11.2025

  • Фотограф Михаил Белоусов 89242361732

    А Забарный разрешил?

    02.11.2025

  • Прожарка свиней

    Источник-это агент Батракова?))

    02.11.2025

    Алексей Батраков
    ФК Локомотив (Москва)
    ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
