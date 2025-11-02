Источник: Батраков попал в сферу интересов «ПСЖ»

2 ноября, 14:54
Полузащитник сборной России и «Локомотива» Алексей Батраков находится в шорт-листе «ПСЖ», сообщает «Матч ТВ».
По данным источника, летом 2026 года французский клуб может сделать железнодорожникам выгодное предложение по трансферу 20-летнего игрока.
В сезоне-2025/26 Батраков сыграл за «Локомотив» 18 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал четыре результативные передачи. Он занимает первое место в гонке бомбардиров РПЛ — 10 голов.
В составе сборной России полузащитник провел восемь матчей и забил три гола.
zentmaison
Вы же говорили, что Барса уже все телефоны оборвала, а Реал звонит через каждые 5 минут! Какое нафиг ПСЖ?!
03.11.2025
КубаньКраснодар
Вчера как раз был показан уровень,агенты ещё и не то скажут.
02.11.2025
Subzer0
Теперь от Забарного будт избавляться?))
02.11.2025
Russpiel
Да нормально. В 29, как Ярцев, можно и оттуда перейти.
02.11.2025
Russpiel
Уже знаем, что из Локомотива дорога в ПСЖ. Правда непрямая. Сначала - в роту господина дез Эссара, а потом уж - в мушкетёры.
02.11.2025
Горын
:rofl::joy::rofl::joy::rofl::joy::rofl::joy:
02.11.2025
hottie
Еще 20 лямов для полировки лавки выкинут?
02.11.2025
Ботокс007
После матча Зенит - Локо Батраковым интересуется только Спартак Кострома.
02.11.2025
ALEX-68
Там уже один наш полирует лавку , видно не так качественно . Нужен второй .
02.11.2025
Фотограф Михаил Белоусов 89242361732
А Забарный разрешил?
02.11.2025
Прожарка свиней
Источник-это агент Батракова?))
02.11.2025