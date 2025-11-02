Источник: Батраков попал в сферу интересов «ПСЖ»

Полузащитник сборной России и «Локомотива» Алексей Батраков находится в шорт-листе «ПСЖ», сообщает «Матч ТВ».

По данным источника, летом 2026 года французский клуб может сделать железнодорожникам выгодное предложение по трансферу 20-летнего игрока.

В сезоне-2025/26 Батраков сыграл за «Локомотив» 18 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал четыре результативные передачи. Он занимает первое место в гонке бомбардиров РПЛ — 10 голов.

В составе сборной России полузащитник провел восемь матчей и забил три гола.