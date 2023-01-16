Источник: «Бенфика» хочет включить в контракт Тавареша со «Спартаком» опцию обратного выкупа

«Бенфика» намерена включить в контракт защитника Томаша Тавареша со «Спартаком» опцию обратно выкупа, утверждает «РБ Спорт».

Сейчас переговоры находятся в финальной стадии. Стороны обсуждают два вопроса: опцию обратного выкупа и варианты перевода средств за футболиста.

«Бенфика» рассчитывает включить в договор опцию обратного выкупа игрока за чуть большую сумму, чем сейчас заплатит «Спартак». Красно-белые не согласны и пытаются увеличить выкупную стоимость.

21-летний Тавареш является воспитанником «Бенфики». В текущем сезоне он не провел ни одного матча из-за травмы крестообразной связки колена.

В прошлом сезоне португалец выступал за швейцарский «Базель» на правах аренды.