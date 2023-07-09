Источник: «Бешикташ» договорился с ЦСКА о трансфере Зайнутдинова

«Бешикташ» достиг соглашения с ЦСКА по трансферу полузащитника Бактиера Зайнутдинова, сообщает Fotomac.

По данным источника, сумма трансфера — 6 миллионов евро и бонусы. Игрок подпишет трехлетний контракт с турецким клубом.

Зайнутдинов сможет выступать за «Бешикташ», не занимая место иностранца, так как с нового сезона футболисты с гражданством Казахстана не будут считаться легионерами в чемпионате Турции.

25-летний футболист выступает за ЦСКА с 2020 года. Его контракт с армейцами рассчитан до лета 2025 года. В прошедшем сезоне 25-летний полузащитник провел 27 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 3 голевые передачи.