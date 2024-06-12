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Сегодня, 13:43

Источник: «Бешикташ» потребует от «Зенита» 20 миллионов евро за Фернандеша

Руслан Минаев
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Стала известна сумма, за которую «Бешикташ» готов отпустить полузащитника Жедсона Фернандеша в «Зенит».

По информации португальского издания Record, речь идет о 20 миллионах евро. Отмечается, что половину от этой суммы получит «Бенфика», за которую хавбек выступал ранее.

Ранее сообщалось, что «Зенит» начал переговоры о переходе 25-летнего португальца.

Фернандеш перешел в «Бешикташ» летом 2022 года из «Бенфики» за 6 миллионов евро. В прошедшем сезоне он провел за стамбульский клуб 45 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 6 результативных передач.

ФК Бешикташ
ФК Зенит
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