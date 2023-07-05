Источник: «Бешикташ» предложил Кузяеву контракт по схеме «2+1»

«Бешикташ» предлагает российскому полузащитнику Далеру Кузяеву подписать контракт на два года с возможностью продления еще на сезон, сообщает инсайдер Серкан Дикме.

По информации издания, хавбек еще не отказался от сделки, но попросил время, чтобы обдумать подобный вариант.

30 июня у Кузяева истек контракт с «Зенитом». Ранее появилась информация, что Кузяев подпишет новый контракт с питерским клубом.

Кузяев выступал за клуб из Санкт-Петербурга с 2017 года. Всего полузащитник провел 183 матча в составе сине-бело-голубых, забил 23 гола и отметился 29 результативными передачами.