Источник: «Бешикташ» увеличил предложение по Баринову до 4 миллионов евро плюс бонусы

«Бешикташ» увеличил предложение по трансферу полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова до 4 миллионов евро плюс бонусы, утверждает «РБ Спорт».

Турки не присылают предложения непосредственно в клуб, предпочитая действовать через посредников. Кроме того, турки параллельно стали отрабатывать запасной вариант по футболисту из чемпионата Турции.

В контракте Баринова есть опция выхода в другой клуб — она составляет 15 миллионов евро. Контракт игрока с «Локо» заканчивается после окончания сезона-23/24.

26-летний Баринов — воспитанник «Локомотива», в сезоне-2022/23 он забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 20 матчах за команду во всех турнирах.