Источник: «Бешикташ» увеличил предложение по Баринову до 4 миллионов евро плюс бонусы

Сегодня, 21:12
«Бешикташ» увеличил предложение по трансферу полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова до 4 миллионов евро плюс бонусы, утверждает «РБ Спорт».
Турки не присылают предложения непосредственно в клуб, предпочитая действовать через посредников. Кроме того, турки параллельно стали отрабатывать запасной вариант по футболисту из чемпионата Турции.
В контракте Баринова есть опция выхода в другой клуб — она составляет 15 миллионов евро. Контракт игрока с «Локо» заканчивается после окончания сезона-23/24.
26-летний Баринов — воспитанник «Локомотива», в сезоне-2022/23 он забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 20 матчах за команду во всех турнирах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования