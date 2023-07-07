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Источник: Бонгонда 7 июля получит визу для вылета в Москву на подписание контракта со «Спартаком»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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27-летний полузащитник «Кадиса» Тео Бонгонда готовится вылететь в Москву для подписания контракта со «Спартаком», сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, игрок уже посетил посольство России в Брюсселе и подал документы на себя и свою жену для получения российских виз. 7 июля Бонгонда должен забрать все необходимые документы и отправиться в Москву на следующий день.

2 июля сообщалось, что красно-белые заплатят за 27-летнего конголезца бельгийского происхождения 10 миллионов евро.

Бонгонда выступает за «Кадис» с августа 2022 года. В сезоне-2022/23 форвард забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи в 32 матчах за команду.

Контракт футболиста с испанской командой действует до конца июня 2026 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/bongonda-7-iyulya-poluchit-vizu-dlya-vyleta-v-moskvu-na-podpisanie-kontrakta-so-spartakom-264277/
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