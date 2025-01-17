Источник: «Ботафого» близок к трансферу Бителло из «Динамо» за 18 миллионов евро

Переговоры московского «Динамо» и «Ботафого» по трансферу полузащитника Бителло находятся на финальной стадии, сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, стороны договорились о сделке на сумму около 18 миллионов евро без учета бонусов. Ранее клуб из Рио-де-Жанейро делал предложения на 10 и 13 миллионов евро, но бело-голубые их отклонили.

Утверждается, что в случае одностороннего разрыва бразильцем контракта с российским клубом ему грозит полугодичная дисквалификация и крупный штраф. Участники переговоров не хотят проблем и расссчитывают договориться без конфликтов.

Бителло играет за «Динамо» с 2023 года, его купили из бразильского «Гремио» за 10 миллионов евро. Контракт игрока с бело-голубыми рассчитан до лета 2028 года, Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.

В текущем сезоне полузащитник провел 19 матчей, забил 1 гол и сделал 8 голевых передач.