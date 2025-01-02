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Сегодня, 18:29

Источник: «Ботафого» заинтересован в трансфере Клаудиньо из «Зенита»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Клаудиньо.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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«Ботафого» интересуется полузащитником «Зенита» Клаудиньо, сообщил журналист Жулио Мигель Нету.

По информации источника, 27-летний футболист сине-бело-голубых является одним из кандидатов на усиление команды перед стартом нового сезона.

Клаудиньо выступает за «Зенит» с августа 2021 года. В текущем сезоне бразилец провел 20 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал пять результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 17 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года.

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Клаудиньо
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