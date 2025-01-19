Источник: «Ботафого» заплатит «Зениту» 15 миллионов евро за трансфер Вендела

«Ботафого» заплатит «Зениту» 15 миллионов евро за переход полузащитника Вендела, сообщает FDMC.

По информации источника, соглашение между клубами включает в себя основную выплату в размере 12 миллионов евро, а также 3 миллиона евро в виде бонусов за достижения футболиста.

27-летний бразилец выступает за «Зенит» с октября 2020 года. Хавбек принял участие в 142 матчах, в которых отметился 21 голом и 34 резльтативными передачами.

Текущий контракт Вендела рассчитан до июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 20 миллионов евро.