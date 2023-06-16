Источник: Бывший голкипер ЦСКА Шишкин станет тренером вратарей «Спартака»

Тренер вратарей «Кубани» Юрий Шишкин перейдет на работу в «Спартак», сообщает Metaratings.

По информации источника, кандидатуру Шишкина предложил технический координатор «Спартака» Артем Ребров.

Шишкин большую часть карьеры был голкипером ЦСКА — он выступал за армейцев с 1981 по 1991 годы.

В 2001 году он начал тренерскую карьеру в латвийском «Вентспилсе», в котором тогда работал нынешний спортивный директор «Спартака» Пол Эшуорт.

После этого Шишкин был тренером вратарей в «Крыльях Советов», «Сатурне», донецком «Металлурге» и «Урожае». С 2021 года он входит в тренерский штаб «Кубани».