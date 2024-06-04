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Сегодня, 16:55

Источник: бывший полузащитник ЦСКА Зайнутдинов может перейти в «Зенит»

Владислав Корегин
Бактиер Зайнутдинов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Полузащитник «Бешикташа» и сборной Казахстана Бактиер Зайнутдинов, ранее выступавший за ЦСКА и «Ростов», может продолжить свою карьеру в «Зените», сообщает Legalbet.

По информации источника, руководство сине-бело-голубых готово заплатить за переход футболиста около 4 миллионов евро в летнее трансферное окно. В петербургской команде ценят универсализм 26-летнего футболиста, способного сыграть в обороне и атаке. Кроме того, он не будет считаться легионером в РПЛ.

Зайнутдинов перешел в «Бешикташ» из ЦСКА летом 2023 года за 4,5 миллиона евро. Всего за стамбульцев он провел 37 матчей, забив один гол. Его контракт рассчитан до конца сезона-2026/27.

Источник: Legalbet
Бактиер Зайнутдинов
Футбол
РПЛ
ФК Бешикташ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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