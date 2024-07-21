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Сегодня, 00:20

Источник: Чалов переходит из ЦСКА в ПАОК

Ана Горшкова
Корреспондент
Федор Чалов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Нападающий ЦСКА Федор Чалов покинет московский клуб.

Как сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале, 26-летний футболист переходит в ПАОК. Он подпишет контракт на 3 года, сумма выкупа у ЦСКА составит 3 миллиона евро. Зарплата Чалова в ПАОКе составит 1,3 миллиона евро плюс бонусы до 300 тысяч.

По данным источника, в ближайшее время футболист вылетит в Салоники на медосмотр. Официальное представление новичка чемпиона Греции должно произойти до 24-го июля, когда ПАОК сыграет в 2-м квалификационном раунде Лиги Чемпионов против боснийского «Бораца».

Чалов является воспитанником ЦСКА. Он провел за армейцев 262 матча, забил 89 голов и сделал 44 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 11 миллионов евро.

Источник: Telegram-канал Ивана Карпова
Федор Чалов
ФК ПАОК
ФК ЦСКА (Москва)
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