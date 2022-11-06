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Сегодня, 20:16

Источник: Чистяков готов пройти проверку на детекторе лжи после матча с «Ахматом»

Иван Шитик
Корреспондент
Дмитрий Чистяков.
Фото Reuters
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В руководстве «Зенита» подозревают защитника Дмитрия Чистякова в «намеренно плохой игре» в матче 16-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2), утверждает Eurostavka.ru.

«Конкретной информации никакой нет. Никто Диме не объявлял это. Был разговор с Медведевым, где ему попытались преподнести, что он намеренно плохо сыграл с «Ахматом». На что он сказал, что готов пройти детектор лжи, все, что угодно», — сообщил источник издания.

6 ноября генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб вывел Чистякова из основного состава команды.

В субботу, 5 ноября команда из Санкт-Петербурга проиграла «Ахмату» (1:2) в матче 16-го тура РПЛ. Ошибка Чистякова привела ко второму мячу в ворота «Зенита». Поражение от грозненцев стало первым для сине-бело-голубых в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

После матча с «Ахматом» Медведев раскритиковал Чистякова, намекнул на возможный уход футболиста из клуба и заявил, что ему предстоит провести «серьезный разговор» с защитником.

Дмитрий Чистяков. Скандал в «Зените» — из состава выведен Чистяков. За что?

Источник: https://eurostavka.ru/news/football/chistyakova-vyveli-iz-sostava-zenita-teper-dmitriy-hochet-proyti-proverku-na-detektore-lzhi

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Дмитрий Чистяков
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