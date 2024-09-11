Источник: ЦСКА арендует нападающего «Сочи» Гуарирапу

Венесуэльский нападающий «Сочи» Сауль Гуарирапа близок к переходу в ЦСКА, сообщает инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По данным журналиста, ЦСКА возьмет форварда в аренду до окончания нынешнего сезона с опцией обязательного выкупа, если южноамериканец проведет определенное количество матчей за красно-синих. Клубы достигли принципиальной договоренности о переходе игрока. Однако до сих пор остаются открытыми вопросы о сумме выкупа нападающего и графике платежей за Гуарирапу.

Карпов подчеркнул, что если сделка сорвется, то Гуарирапа продолжит карьеру в грозненском «Ахмате».

«Сочи» в январе арендовал Гуарирапу у «Каракаса». Летом российский клуб выкупил нападающего. За все время футболист провел 20 матчей за сочинцев, забил 10 голов и отдал 4 результативные передачи.

Контракт Гуарирапы с южанами рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,2 миллиона евро.