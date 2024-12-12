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Сегодня, 19:20

Источник: ЦСКА интересуется форвардом «Ривер Плейт» Борхой

Игнат Заздравин
Корреспондент
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ЦСКА заинтересован в переходе нападающего «Ривер Плейт» Мигеля Борхи, сообщает журналист Пипе Сьерра.

По информации источника, сделка по 31-летнему колумбийцу может состояться в зимнее трансферное окно.

Борха выступает за «Ривер Плейт» с лета 2022 года. В текущем сезоне Борха провел 47 матчей во всех турнирах, забил 31 гол и сделал 4 результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в 4,5 миллиона евро. Его контракт с аргентинским клубом рассчитан до декабря 2025 года.

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ФК Ривер Плейт
ФК ЦСКА (Москва)
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