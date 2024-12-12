Источник: ЦСКА интересуется форвардом «Ривер Плейт» Борхой

ЦСКА заинтересован в переходе нападающего «Ривер Плейт» Мигеля Борхи, сообщает журналист Пипе Сьерра.

По информации источника, сделка по 31-летнему колумбийцу может состояться в зимнее трансферное окно.

Борха выступает за «Ривер Плейт» с лета 2022 года. В текущем сезоне Борха провел 47 матчей во всех турнирах, забил 31 гол и сделал 4 результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в 4,5 миллиона евро. Его контракт с аргентинским клубом рассчитан до декабря 2025 года.