Источник: ЦСКА летом хотел подписать форварда «Фламенго» Уоллеса Яна за 10-12 миллионов евро

24 октября, 18:53
ЦСКА летом связывался с агентами нападающего «Фламенго» Уоллеса Яна, сообщает Legalbet.
Армейцы готовы были заплатить за 20-летнего бразильца 10-12 миллионов евро. Сторона игрока заявила, что сделка невозможна, так как «Фламенго» хочет выручить от трансфера не менее 25 миллионов.
Отмечается, что на форварда претендовал «Зенит», а также клубы АПЛ «Кристал Пэлас» и «Вулверхэмптон».
Контракт Яна с «Фламенго» действует до конца 2027 года. Он провел за клуб 29 матчей, забил 7 голов и сделал 4 результативных паса.
Saiga-спринтер
... летом хотел .. Один мудрый человек сказал перед кувшином вина .. хочу купить .. но не имею возможности, могу купить .. но не имею желания. Так употребим винцо .. что-бы желания совпадали с возможностями!
28.10.2025
Динамов
29 игр - 7+4 = статистика посредственная, и донная цена на трансфермаркт (transfermarkt.world/wallace-yan/profil/spieler/1082602) это же подтверждает - жалкие 6 млн евро. Так что фантазии корреспондентов, пишуших тут ВЫДУМКИ, можно только посочувствовать.
24.10.2025