Источник: ЦСКА летом хотел подписать форварда «Фламенго» Уоллеса Яна за 10-12 миллионов евро

ЦСКА летом связывался с агентами нападающего «Фламенго» Уоллеса Яна, сообщает Legalbet.

Армейцы готовы были заплатить за 20-летнего бразильца 10-12 миллионов евро. Сторона игрока заявила, что сделка невозможна, так как «Фламенго» хочет выручить от трансфера не менее 25 миллионов.

Отмечается, что на форварда претендовал «Зенит», а также клубы АПЛ «Кристал Пэлас» и «Вулверхэмптон».

Контракт Яна с «Фламенго» действует до конца 2027 года. Он провел за клуб 29 матчей, забил 7 голов и сделал 4 результативных паса.