Источник: ЦСКА может арендовать Гуарирапу из «Сочи»

ЦСКА заинтересован в аренде нападающего «Сочи» Сауля Гуарирапы, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, армейцы хотят арендовать 21-летнего венесуэльца до конца текущего сезона.

«Сочи» в январе арендовал Гуарирапу у «Каракаса». Летом российский клуб выкупил нападающего. За все время футболист провел 20 матчей за сочинцев, забил десять голов и отдал четыре результативные передачи.

Контракт Гуарирапы с «Сочи» рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,2 миллиона евро.