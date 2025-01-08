Источник: ЦСКА может продать Келлвена в «Атлетико Минейро» за 5 миллионов евро

ЦСКА может продать защитника из Бразилии Келлвена в «Атлетико Минейро», сообщает Channel eu Acredito.

Согласно данным источника, переход 23-летнего защитника в бразильский клуб может состояться за 5 миллионов евро. Как отмечается, переговоры проходят непросто. Тем не менее на фоне трансфера защитника Бруно Фукса команды наладили взаимодействие.

Келлвен присоединился к московскому клубу в сентябре 2023 года. В текущем сезоне защитник принял участие в 21 игре во всех турнирах, забив четыре мяча и отдав три результативные передачи.

Его контракт с армейцами действует до конца июня 2028 года. Согласно информации на портале Transfermarkt, рыночная стоимость игрока оценивается в 5 миллионов евро.