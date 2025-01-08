Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:42

Источник: ЦСКА может продать Келлвена в «Атлетико Минейро» за 5 миллионов евро

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

ЦСКА может продать защитника из Бразилии Келлвена в «Атлетико Минейро», сообщает Channel eu Acredito.

Согласно данным источника, переход 23-летнего защитника в бразильский клуб может состояться за 5 миллионов евро. Как отмечается, переговоры проходят непросто. Тем не менее на фоне трансфера защитника Бруно Фукса команды наладили взаимодействие.

Келлвен присоединился к московскому клубу в сентябре 2023 года. В текущем сезоне защитник принял участие в 21 игре во всех турнирах, забив четыре мяча и отдав три результативные передачи.

Его контракт с армейцами действует до конца июня 2028 года. Согласно информации на портале Transfermarkt, рыночная стоимость игрока оценивается в 5 миллионов евро.

ФК Атлетико Минейро
ФК ЦСКА (Москва)
Келлвен
Читайте также
Владелец «Вашингтона» Леонсис рассказал о первой встрече с Овечкиным
«Сумасшедшие нагрузки и концентрация». Экс-футболист Шишкин сравнил «Спартак» Станковича со «Спартаком» Карреры
Депутат Чаплин пообещал четыре индексации пенсий в течение двух лет
Резиденция Камалы Харрис оказалась в зоне эвакуации из-за лесных пожаров
Трюдо отверг предложение Трампа о становлении Канады 51-м штатом США
Овечкин не попал в топ-100 хоккейных личностей 2025 года по версии The Hockey News
Материалы сюжета РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
Агент Ловата сообщил, что защитник может продолжить карьеру в Бразилии
Агент Солари: «Больше, чем один клуб сделал предложение на этой неделе»
Источник: ЦСКА заинтересован в трансфере топового бомбардира из чемпионата Бразилии
Виллиан Жозе отправится в Турцию? ЦСКА вмешался в борьбу «Спартака» и «Краснодара» за Солари. Араухо может уйти в «Ювентус»
Тренер «Васко да Гама» заявил, что «Динамо» отказалось продавать Бальбуэну
Агент форварда «Локомотива» Ракова допустил уход игрока в аренду зимой
Сегодня
Вчера
Неделя