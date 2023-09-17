Источник: ЦСКА не собирается расставаться с Андреем Мовсесьяном

Глава селекционного отдела ЦСКА Андрей Мовсесьян вряд ли покинет клуб в ближайшее время, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, в руководстве не поднимали вопрос о кадровых перестановках по итогам летнего трансферного окна. При этом некоторые люди вокруг ЦСКА лоббируют возвращение Олега Яровинского.

ЦСКА занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков в 8 матчах. В 9-м туре команда сыграет с «Ростовом».