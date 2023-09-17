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Сегодня, 12:36

Источник: ЦСКА не собирается расставаться с Андреем Мовсесьяном

Ана Горшкова
Корреспондент
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Глава селекционного отдела ЦСКА Андрей Мовсесьян вряд ли покинет клуб в ближайшее время, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, в руководстве не поднимали вопрос о кадровых перестановках по итогам летнего трансферного окна. При этом некоторые люди вокруг ЦСКА лоббируют возвращение Олега Яровинского.

ЦСКА занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков в 8 матчах. В 9-м туре команда сыграет с «Ростовом».

Арсен Захарян, Тео Бонгонда и&nbsp;Бителло. Позитивные итоги трансферного окна в РПЛ: лето-2023 — одно из самых прибыльных в истории, наши снова уезжают в топ-Европу

Источник: Metaratings
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
3
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
4
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
12
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
16
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 1 : 1
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 2 : 2
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 1 : 1
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 1 : 0
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 2 : 2
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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