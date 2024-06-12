Источник: ЦСКА предлагал Вагнеру вернуться зимой

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав мог вернуться в команду зимой, сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, армейцы хотели пригласить 40-летнего бразильца на полгода, чтобы он завершил карьеру летом. Однако Вагнер хотел играть более важную роль в команде и не планировал заканчивать с футболом. Кроме того, стороны не договорились по условиям контракта,

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также в 2013 году. Всего на его счету 259 матчей за московский клуб, в которых он забил 124 гола и сделал 53 результативные передачи.