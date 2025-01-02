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2 января, 23:19

Источник: ЦСКА предложил 4 миллиона евро за вингера «Бока Хуниорс» Себальоса

Игнат Заздравин
Корреспондент
Эсекьель Себальос.
Фото Global Look Press
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ЦСКА заинтересован в трансфере полузащитника «Бока Хуниорс» Эсекьеля Себальоса, сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, армейцы сделали аргентинскому клубу предложение в размере 4 миллионов евро.

22-летний аргентинец является воспитанником «Бока Хуниорс». Он провел за основную команду 92 матча, забил девять мячей и сделал девять результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость вингера в 6 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до конца 2026 года.

ЦСКА ушел на зимний перерыв на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. Команда Марко Николича набрала 31 очко в 18 турах.

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