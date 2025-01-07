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Сегодня, 07:21

Источник: ЦСКА предложил 6 миллионов долларов за форварда «Ривер Плейта» Солари

Руслан Минаев
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ЦСКА хочет оформить переход нападающего «Ривер Плейта» Пабло Солари.

По данным TNT Sports Argentina, армейцы сделали предложение в размере 6 миллионов долларов. Также «Ривер Плейт» сможет получить 10 процентов от следующей продажи 23-летнего аргентинца.

Контракт Солари с клубом действует до конца 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.

Солари играет в «Ривер Плейт» с лета 2022 года. За это время он провел 109 матчей, забил 30 голов и сделал 17 результативных передач.

Футбол
РПЛ
ФК Ривер Плейт
ФК ЦСКА (Москва)
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