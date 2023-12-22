Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:15

Источник: ЦСКА проявляет интерес к защитнику «Бунедкора» Улмасалиеву

Руслан Минаев
Telegram Дзен

ЦСКА заинтересован в подписании защитника «Бунедкора» Авазбека Улмасалиева, сообщает журналист Самвел Саркисян в своем Telegram-канале.

23-летний узбек в этом сезоне провел за клуб из Ташкента 28 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 400 тысяч евро.

У капитана «Бунедкора» нет опыта выступления за основную сборную Узбекистана. За молодежную национальную команду он провел 3 матча.

Всего Улмасалиев провел за «Бунедкор» 78 матчей, забил 5 голов и отдал 5 результативных передач. Также центральный защитник выступал за «Локомотив» Ташкент и узбекский «Нефтчи».

ФК Бунедкор
ФК ЦСКА (Москва)
Обсудить
Читайте также
Биография Дмитрия Бивола: назвал себя плодом СССР и победил Канело
Валиева победила в короткой программе на чемпионате России в Челябинске
Ивлеева отказалась комментировать последствия вечеринки в Mutabor
МВД предложило изменить правила сдачи экзамена на водительские права
Премьер Нидерландов заявил о подготовке к передаче Киеву 18 истребителей F-16
Путин предложил Совбезу обсудить обеспечение коллективной биобезопасности в СНГ
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
В «Спартаке» новый спортивный директор — Амарал из «Бенфики». Что о нем известно
Агент Жуниньо Капишабы подтвердил переговоры с ЦСКА
Кечинов раскритиковал «Спартак» за назначение Амарала: «В подобное время нужно давать шансы российским людям!»
Барбоза — о новом спортдире «Спартака»: «Молодой, но опытный. Он найдет общий язык с Абаскалем»
Мостовой — о назначении Амарала в «Спартак»: «Вообще все равно! Они за последние 10 лет поменяли человек 50, наверное»
Камоцци — о назначении Амарала в «Спартак»: «Жаль Эшуорта, он проделал большую работу»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мельникова назвала лучшего футболиста РПЛ