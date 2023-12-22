Источник: ЦСКА проявляет интерес к защитнику «Бунедкора» Улмасалиеву

ЦСКА заинтересован в подписании защитника «Бунедкора» Авазбека Улмасалиева, сообщает журналист Самвел Саркисян в своем Telegram-канале.

23-летний узбек в этом сезоне провел за клуб из Ташкента 28 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 400 тысяч евро.

У капитана «Бунедкора» нет опыта выступления за основную сборную Узбекистана. За молодежную национальную команду он провел 3 матча.

Всего Улмасалиев провел за «Бунедкор» 78 матчей, забил 5 голов и отдал 5 результативных передач. Также центральный защитник выступал за «Локомотив» Ташкент и узбекский «Нефтчи».