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Сегодня, 14:13

Источник: ЦСКА ради Пьянича отказался от подписания экс-игрока «Манчестер Сити» Йоветича

Алина Савинова
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ЦСКА, помимо боснийского полузащитника Миралема Пьянича, одновременно был также предложен форвард «Олимпиакоса» Стеван Йоветич, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, главный тренер армейцев Марко Николич отказался от подписания 34-летнего черногорского нападающего и попросил руководство клуба заключить контракт с Пьяничем.

Пьянич перешел в ЦСКА бесплатно в качестве свободного агента. Соглашение с боснийцем рассчитано на один год с возможностью продления еще на сезон.

Йоветич ранее в своей карьере выступал за «Монако», «Интер», «Манчестер Сити», «Фиорентину» и другие команды.

Источник: РБ Спорт
Миралем Пьянич
Стеван Йоветич
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)

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