Источник: ЦСКА ради Пьянича отказался от подписания экс-игрока «Манчестер Сити» Йоветича

ЦСКА, помимо боснийского полузащитника Миралема Пьянича, одновременно был также предложен форвард «Олимпиакоса» Стеван Йоветич, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, главный тренер армейцев Марко Николич отказался от подписания 34-летнего черногорского нападающего и попросил руководство клуба заключить контракт с Пьяничем.

Пьянич перешел в ЦСКА бесплатно в качестве свободного агента. Соглашение с боснийцем рассчитано на один год с возможностью продления еще на сезон.

Йоветич ранее в своей карьере выступал за «Монако», «Интер», «Манчестер Сити», «Фиорентину» и другие команды.