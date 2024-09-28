Источник: ЦСКА ради Пьянича отказался от подписания экс-игрока «Манчестер Сити» Йоветича

Сегодня, 14:13
ЦСКА, помимо боснийского полузащитника Миралема Пьянича, одновременно был также предложен форвард «Олимпиакоса» Стеван Йоветич, сообщает «РБ Спорт».
По информации источника, главный тренер армейцев Марко Николич отказался от подписания 34-летнего черногорского нападающего и попросил руководство клуба заключить контракт с Пьяничем.
Пьянич перешел в ЦСКА бесплатно в качестве свободного агента. Соглашение с боснийцем рассчитано на один год с возможностью продления еще на сезон.
Йоветич ранее в своей карьере выступал за «Монако», «Интер», «Манчестер Сити», «Фиорентину» и другие команды.