Источник: ЦСКА согласовал с «РБ Брагантино» трансфер защитника Жуниньо

ЦСКА договорился с бразильским «Ред Булл Брагантино» о переходе защитника Жунинью Капишабы, сообщает журналист Иван Карпов.

По данным источника, «Ред Булл Брагантино» принял второе предложение армейцев по трансферу 26-летнего игрока за 5,5 миллиона долларов. Сумма будет разбита на несколько траншей, еще 500 тысяч долларов предусмотрено в виде бонусов.

Информируется, что завтра должно быть принято окончательное решение по трансферу бразильца. Сам Жуниньо уже выбрал себе игровой номер в ЦСКА — 29-й. На следующей неделе он должен вылететь в Россию на медосмотр и подписание четырехлетнего контракта.

В сезоне-2023 Капишаба провел за «Ред Булл Брагантино» 40 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,3 миллиона евро.