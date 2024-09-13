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Сегодня, 17:33

Источник: ЦСКА заработает на переходе Давилы в «Америку» восемь миллионов евро

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Нападающий ЦСКА Виктор Давила в ближайшее время перейдет в мексиканскую «Америку», сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По данным журналиста, «Америка» заплатит армейцам за аренду игрока один миллион евро с обязательным выкупом чилийца за 6,5 млн евро в случае, если тот проведет 50% матчей за новую команду. Кроме того, красно-синие получат 500 тысяч евро бонусами, когда Давила наберет суммарно 20 очков по системе «гол+пас». Итого ЦСКА заработает на этой сделке восемь миллионов евро. Также у красно-синих остается 20% от последующей продажи футболиста.

Давила выступает за ЦСКА с лета 2023 года. 26-летний форвард провел 38 матчей за красно-синих во всех турнирах, отметившись 6 забитыми мячами и 8 результативными передачами.

Виктор Давила
Футбол
ФК Америка
ФК ЦСКА (Москва)

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