Источник: Даса покинет «Динамо» в случае перехода Касереса

Защитник «Динамо» Эли Даса может в ближайшее время покинуть клуб, сообщает «Евро-Футбол.Ру».

По информации источника, бело-голубые расстанутся с 32-летним израильтянином, если подпишут парагвайца Хуана Касереса. Ранее сообщалось, что Касерес в ближайшее время прилетит в Россию и подпишет 4-летний контракт с московским клубом.

Даса выступает за «Динамо» с сентября 2022 года. В текущем сезоне защитник провел 19 матчей во всех турнирах, забил один мяч и сделал одну результативную передачу. Контракт игрока с бело-голубыми рассчитан до лета.