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Сегодня, 08:43

Источник: Даса покинет «Динамо» в случае перехода Касереса

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Динамо» Эли Даса может в ближайшее время покинуть клуб, сообщает «Евро-Футбол.Ру».

По информации источника, бело-голубые расстанутся с 32-летним израильтянином, если подпишут парагвайца Хуана Касереса. Ранее сообщалось, что Касерес в ближайшее время прилетит в Россию и подпишет 4-летний контракт с московским клубом.

Даса выступает за «Динамо» с сентября 2022 года. В текущем сезоне защитник провел 19 матчей во всех турнирах, забил один мяч и сделал одну результативную передачу. Контракт игрока с бело-голубыми рассчитан до лета.

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Эли Даса
Футбол
ФК Динамо (Москва)
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