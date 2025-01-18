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Сегодня, 16:45

Источник: «Динамо» планирует купить Глебова в случае ухода Бителло

Владислав Маслов
Корреспондент
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Московское «Динамо» планирует приобрести полузащитника «Ростова» Данила Глебова в случае ухода Бителло из клуба.

Как сообщает Legalbet, за Глебова бело-голубые готовы заплатить от 7 до 8 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Бителло не хочет продолжать выступать за московский клуб и близок к трансферу в «Ботафого».

25-летний Глебов играет за «Ростов» с января 2019 года. В текущем сезоне футболист провел 23 матча во всех турнирах за клуб, забил гол и сделал одну голевую передачу. Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 8 миллионов евро.

Источник: Legalbet
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Данил Глебов
ФК Динамо (Москва)
ФК Ростов
Бителло
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