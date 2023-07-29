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Сегодня, 18:23

Источник: «Динамо» предложило Тюкавину продлить контракт до 2027 года

Ана Горшкова
Корреспондент
Константин Тюкавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Динамо» хочет подписать с нападающим команды Константином Тюкавиным новый контракт.

Как сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале, руководство бело-голубых предложило 21-летнему игроку подписать новое соглашение до 2027 года. Для «Динамо» это первоочередная задача. Агент форварда Алексей Сафонов требует 3 миллиона евро за то, чтобы Тюкавин заключил новый контракт.

Ранее «СЭ» сообщал, что сумма выкупа нападающего «Динамо» для зарубежных клубов составляет 15 миллионов евро.

Тюкавин — воспитанник «Динамо». Контракт форварда с московским клубом действует до конца июня 2024 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 7 миллионов евро.

Источник: Telegram-канал Ивана Карпова
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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