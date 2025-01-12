Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 23:26

Источник: «Динамо» ведет переговоры об улучшенном контракте с Бителло

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

«Динамо» предлагает полузащитнику команды Бителло улучшенный контракт, сообщает Metaratings.

По информации источника, стороны уже начали переговоры.

В декабре «СЭ» сообщил, что агент 25-летнего бразильца обратился в «Динамо» с предложением улучшить контракт его клиента.

Бителло выступает за бело-голубых с сентября 2023 года. В текущем сезоне он провел 21 матч во всех турнирах, забил один гол и сделал десять результативных передач. Действующее соглашение полузащитника с командой рассчитано до лета 2028 года.

Источник: Metaratings
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Бителло
Читайте также
Чемпион мира по хоккею Недомански назвал русских примитивной нацией
СМИ сообщили о снятии с рейса в США Хабиба Нурмагомедова
Гусев прибил СКА. Что произошло в КХЛ 11 января
На Кубани замминистра образования обматерил волонтеров центра для очистки птиц от мазута
Звезда женской НБА Кэмбидж ушла в OnlyFans
В США выступили за раздел Украины по немецкому сценарию
Материалы сюжета РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
Источник: полузащитник «Торино» Илич готов перейти в «Спартак»
Агент Помазуна: «Илья только вернулся из отпуска, у него контракт с ЦСКА»
Полузащитник «Зенита» Васильев: «Новый год встретил в Таиланде. Не очень, люблю зиму и снег»
Карпукас: «Соскучился по футболу, долго был за границей»
Башич: «У Слишковича есть идеи, которые помогут «Оренбургу» остаться в РПЛ»
Врач «Ростова» заявил, что на сборах Миронова будут частично подпускать к общей группе
Сегодня
Вчера
Неделя