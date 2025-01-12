Источник: «Динамо» ведет переговоры об улучшенном контракте с Бителло

«Динамо» предлагает полузащитнику команды Бителло улучшенный контракт, сообщает Metaratings.

По информации источника, стороны уже начали переговоры.

В декабре «СЭ» сообщил, что агент 25-летнего бразильца обратился в «Динамо» с предложением улучшить контракт его клиента.

Бителло выступает за бело-голубых с сентября 2023 года. В текущем сезоне он провел 21 матч во всех турнирах, забил один гол и сделал десять результативных передач. Действующее соглашение полузащитника с командой рассчитано до лета 2028 года.