Источник: «Динамо» заплатит ЦСКА за Карраскаля 7 миллионов евро

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль продолжит карьеру в «Динамо», сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, «Динамо» заплатит за футболиста 7 миллионов евро. Отмечается, что колумбиец намерен остаться в Москве, несмотря на выгодные предложения из Бразилии, Мексики и Греции.

Карраскаль выступает за ЦСКА с февраля 2022 года, на его счету 7 голов и 7 результативных передач в 47 матчах за красно-синих.

В сезоне-2023/24 25-летний колумбиец ни разу не попадал в заявку армейцев на официальные матчи.