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Сегодня, 13:36

Источник: «Динамо» заплатит ЦСКА за Карраскаля 7 миллионов евро

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Хорхе Карраскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль продолжит карьеру в «Динамо», сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, «Динамо» заплатит за футболиста 7 миллионов евро. Отмечается, что колумбиец намерен остаться в Москве, несмотря на выгодные предложения из Бразилии, Мексики и Греции.

Карраскаль выступает за ЦСКА с февраля 2022 года, на его счету 7 голов и 7 результативных передач в 47 матчах за красно-синих.

В сезоне-2023/24 25-летний колумбиец ни разу не попадал в заявку армейцев на официальные матчи.

Источник: https://t.me/karpinside/29011
Хорхе Карраскаль
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 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
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 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
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 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
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 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
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 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
13
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
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 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
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18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 2 : 1
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 - : -
19.08 17:30
Балтика – Урал
 - : -
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 - : -
20.08 17:30
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Спартак – Зенит
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