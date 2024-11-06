Источник: Дуарте может перейти из «Спартака» в чемпионат Бразилии

Защитник «Спартака» Алексис Дуарте может переехать в чемпионат Бразилии, сообщает Versus.

По информации источника, за 24-летним футболистом следит ряд команд бразильской серии А. Отмечается, что трансфер может быть осуществлен уже этой зимой.

Дуарте выступает за «Спартак» с 2023 года. Всего парагвайский футболист провел за красно-белых 47 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2027-го.

Ранее сообщалось, что игроком интересуются две команды ла лиги из середины таблицы.