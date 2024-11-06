Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

6 ноября, 23:57

Источник: Дуарте может перейти из «Спартака» в чемпионат Бразилии

Алина Савинова
Алексис Дуарте.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Защитник «Спартака» Алексис Дуарте может переехать в чемпионат Бразилии, сообщает Versus.

По информации источника, за 24-летним футболистом следит ряд команд бразильской серии А. Отмечается, что трансфер может быть осуществлен уже этой зимой.

Дуарте выступает за «Спартак» с 2023 года. Всего парагвайский футболист провел за красно-белых 47 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2027-го.

Ранее сообщалось, что игроком интересуются две команды ла лиги из середины таблицы.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Алексис Дуарте

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Матвиенко пошутила над фамилией первого замглавы Минздрава РФ Зеленского
Харрис поздравила Трампа с победой на выборах
Мбаппе невзлюбили в «Реале»: Анчелотти считает его проблемой, команда не зовет на ужины
Лечебное пособие: максимальный размер больничного вырастет до 6,8 тыс. в день
Инфантино, Уайт и Пол отреагировали на победу Трампа на выборах президента США
Капитан «Вашингтона» Овечкин оценил игру на старте сезона НХЛ
Сегодня
Вчера
Неделя