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Сегодня, 11:27

Источник: Дуарте недоволен игровым временем в «Спартаке» и хочет уйти зимой

Алексис Дуарте.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Парагвайский защитник «Спартака» Алексис Дуарте недоволен количеством своего игрового времени, из-за чего хочет сменить клубную прописку зимой, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, представители 24-летнего футболиста уже занимаются поиском новой команды для Дуарте.

Дуарте выступает за красно-белых с января 2023 года. В общей сложности южноамериканец провел 42 матча в составе «Спартака», не отметившись результативными действиями. Соглашение футболиста с московским клубом рассчитано до лета 2027 года.

Ранее в карьере Дуарте играл за «Серро Портеньо».

Источник: Metaratings.ru
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Алексис Дуарте

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