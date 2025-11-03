Источник: Джабраилов уволен с поста генерального директора «Крыльев Советов»

Тархан Джабраилов уволен с поста генерального директора «Крыльев Советов», сообщает Telegram-канал «Топи за «Крылья»!».

По информации источника, данное решение было принято губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым сразу после поражения в матче 14-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (0:2). Также Джабарилов покинет совет директоров клуба.

Ранее тот же источник сообщал, что главный тренер самарцев Магомед Адиев покинет свой пост либо в ноябрьскую паузу на матчи сборных, либо в декабре. Исполняющим обязанности будет назначен Сергей Булатов. Отмечается, что данная перестановка также является инциативой руководства области.

Джабраилов занимает должность генерального директора с 21 июля 2025 года. В совет директоров специалист входит с января 2025-го.