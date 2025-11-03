Источник: Джабраилов уволен с поста генерального директора «Крыльев Советов»

3 ноября, 12:15
Тархан Джабраилов уволен с поста генерального директора «Крыльев Советов», сообщает Telegram-канал «Топи за «Крылья»!».
По информации источника, данное решение было принято губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым сразу после поражения в матче 14-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (0:2). Также Джабарилов покинет совет директоров клуба.
Ранее тот же источник сообщал, что главный тренер самарцев Магомед Адиев покинет свой пост либо в ноябрьскую паузу на матчи сборных, либо в декабре. Исполняющим обязанности будет назначен Сергей Булатов. Отмечается, что данная перестановка также является инциативой руководства области.
Джабраилов занимает должность генерального директора с 21 июля 2025 года. В совет директоров специалист входит с января 2025-го.
Александр Солодовников
Слили матч махачкале по "доброте душевной" , а теперь "я не комментирую".....
03.11.2025
alexb2025personal
Товарища Джабраила знаю, Тархун знаю (еще так водку называют), Тархана знаю (муж Королевой), а Тархана Джабраилова не знаю, и не знаю, что он в Самаре делает.
03.11.2025
Клизматрон
Злой гений Крыльев продолжает. То ли еще будет. Крыльям пережить это нашествие. Если его не уберут на повышение будет неспокойно.
03.11.2025
АндрейЕвгеньевич
Не справилась чеченская мафия.. Не на тех решил опираться коррумпированный губер..
03.11.2025
gan75
Федорищев лично рулить будет
03.11.2025
Highlander
Тархан,что это за камень? Просто камень...Уволен нах..
03.11.2025
Реалист-правдоруб
Неужели Самара выходить из под чеченского контроля? Ещё бы от фриковатого матершинника избавиться...
03.11.2025
Derbist
Происки Газпрома накануне игры с Зенитом ))
03.11.2025
Врн36
Все к этому и шло. Только вот начинать надо с губернатора
03.11.2025
zg
Еще один "виноватый"!?Федодрищева кто б пнул,да подальше!
03.11.2025