3 ноября, 12:15

Источник: Джабраилов уволен с поста генерального директора «Крыльев Советов»

Сергей Ярошенко

Тархан Джабраилов уволен с поста генерального директора «Крыльев Советов», сообщает Telegram-канал «Топи за «Крылья»!».

По информации источника, данное решение было принято губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым сразу после поражения в матче 14-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (0:2). Также Джабарилов покинет совет директоров клуба.

Ранее тот же источник сообщал, что главный тренер самарцев Магомед Адиев покинет свой пост либо в ноябрьскую паузу на матчи сборных, либо в декабре. Исполняющим обязанности будет назначен Сергей Булатов. Отмечается, что данная перестановка также является инциативой руководства области.

Джабраилов занимает должность генерального директора с 21 июля 2025 года. В совет директоров специалист входит с января 2025-го.

Источник: Telegram-канал «Топи за «Крылья»!»
10

  • Александр Солодовников

    Слили матч махачкале по "доброте душевной" , а теперь "я не комментирую".....

    03.11.2025

  • alexb2025personal

    Товарища Джабраила знаю, Тархун знаю (еще так водку называют), Тархана знаю (муж Королевой), а Тархана Джабраилова не знаю, и не знаю, что он в Самаре делает.

    03.11.2025

  • Клизматрон

    Злой гений Крыльев продолжает. То ли еще будет. Крыльям пережить это нашествие. Если его не уберут на повышение будет неспокойно.

    03.11.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    Не справилась чеченская мафия.. Не на тех решил опираться коррумпированный губер..

    03.11.2025

  • gan75

    Федорищев лично рулить будет

    03.11.2025

  • Highlander

    Тархан,что это за камень? Просто камень...Уволен нах..

    03.11.2025

  • Реалист-правдоруб

    Неужели Самара выходить из под чеченского контроля? Ещё бы от фриковатого матершинника избавиться...

    03.11.2025

  • Derbist

    Происки Газпрома накануне игры с Зенитом ))

    03.11.2025

  • Врн36

    Все к этому и шло. Только вот начинать надо с губернатора

    03.11.2025

  • zg

    Еще один "виноватый"!?Федодрищева кто б пнул,да подальше!

    03.11.2025

    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
