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Сегодня, 14:35

Генич: Дзюба близок к переходу в «Крылья Советов»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший нападающий «Локомотива» Артем Дзюба может стать игроком «Крыльев Советов».

Об этом в эфире «Коммент Шоу» сообщил комментатор Константин Генич. По его словам, переход должен состояться в ближайшее время.

35-летний Дзюба летом стал свободным агентом после окончания контракта с «Локомотивом». В сезоне-2023/24 нападающий провел за железнодорожников 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал четыре голевые передачи.

Ранее форвард выступал за «Адана Демирспор», «Зенит», тульский «Арсенал», «Спартак», «Ростов» и «Томь».

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
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