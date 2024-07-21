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Сегодня, 10:14

Источник: Дзюба может перейти в клуб медиалиги

Виктория Кравченко
Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший форвард «Зенита», «Локомотива» и сборной России Артем Дзюба может стать игроком медийной команды.

По данным Legalbet, клуб «10» Азамата Мусагалиева намерен пригласить 35-летнего форварда. Руководители клуба уже обсудили с лидерами команды возможное сотрудничество с Дзюбой.

Ранее форвард отказался отвечать на вопрос корреспондента «СЭ» о своем будущем и возможном переходе в команду Леонида Слуцкого «Шанхай Шэньхуа».

Дзюба выступал за «Локомотив» с февраля 2023 года. Форвард забил 12 голов и сделал 9 результативных передач в 39 матчах за железнодорожников во всех турнирах.

По окончании сезона-2023/24 футболист покинул московскую команду и стал свободным агентом.

Источник: Legalbet
Артем Дзюба
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