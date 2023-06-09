Источник: Дзюба отправлял интимные видео украинке, которую взломали

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Форвард «Локомотива» Артем Дзюба отправлял свои интимные видео украинской девушке, сообщает блогер Милана Петрова.
«Украинцы слили мне полный архив десятка видео, которые Дзюба отправлял своей украинской любовнице. Видимо, ее взломали», — сообщила Петрова.
9 июня в Telegram-каналах получили распространение ряд интимных видео с футболистом. На одном из них Дзюба обращается к неизвестной девушке. Судя по всему, он общался с ней по видеосвязи.
Ранее, осенью 2020 года, 34-летний форвард уже становился жертвой слива видео интимного характера.