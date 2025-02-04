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Сегодня, 18:20

Источник: Дзюбу оштрафовали на 250 тысяч рублей за интервью с критикой «Локомотива»

Алина Савинова
Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Комитет по этике РФС принял решение наложить денежный штраф на форварда «Акрона» Артема Дзюбу за интервью «Матч ТВ», сообщает matchtv.ru со ссылкой на источник.

Заседание комитета прошло во вторник, 4 февраля. Отмечается, что 36-летнего футболиста оштрафовали на 250 тысяч рублей.

Ранее глава РПЛ Александр Алаев обратился в комитет по этике РФС в связи с ноябрьским интервью Дзюбы, в котором игрок вспомнил полную историю ухода из «Локомотива» и раскритиковал гендиректора железнодорожников Владимира Леонченко. К письму от РПЛ были приложены итоги лингвистической проверки интервью, проведенной по инициативе «Локомотива».

Артем Дзюба. РПЛ обратилась в комитет по этике из-за интервью Дзюбы — с подачи «Локо». Артему грозит крупный штраф

Дзюба выступал за «Локомотив» в сезоне-2023/24. В сентябре 2024 года он присоединился к «Акрону».

Источник: matchtv.ru
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Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
РФС
ФК Акрон
ФК Локомотив (Москва)
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