Источник: Дзюбу оштрафовали на 250 тысяч рублей за интервью с критикой «Локомотива»

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Комитет по этике РФС принял решение наложить денежный штраф на форварда «Акрона» Артема Дзюбу за интервью «Матч ТВ», сообщает matchtv.ru со ссылкой на источник.
Заседание комитета прошло во вторник, 4 февраля. Отмечается, что 36-летнего футболиста оштрафовали на 250 тысяч рублей.
Ранее глава РПЛ Александр Алаев обратился в комитет по этике РФС в связи с ноябрьским интервью Дзюбы, в котором игрок вспомнил полную историю ухода из «Локомотива» и раскритиковал гендиректора железнодорожников Владимира Леонченко. К письму от РПЛ были приложены итоги лингвистической проверки интервью, проведенной по инициативе «Локомотива».
Дзюба выступал за «Локомотив» в сезоне-2023/24. В сентябре 2024 года он присоединился к «Акрону».